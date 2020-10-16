Вашингтон, 16 октября 2020, 20:13 — REGNUM Руководство избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа готовится к неудачному исходу президентских выборов в ноябре, сообщил 16 октября новостной портал Axios.
По утверждению портала, у трех главных советников Трампа сложилось впечатление, что организованную ими избирательную кампанию в ноябре ждет провал.
Якобы представители штаба в непубличном формате уже винят друг друга в вероятном поражении Трампа.
«Возникает не самое приятное чувство, когда есть ощущение внутреннего неверия руководителя штаба в нашу победу», — цитирует портал слова неназванного представителя предвыборного штаба Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главным конкурентом Трампа считается представитель Демократической партии Джозеф Байден.
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