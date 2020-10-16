Неаполь, Италия, , 20:02 — REGNUM Губернатор итальянской провинции Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука не согласен с критикой своих оппонентов относительно решения о закрытии школ в регионе, об этом он заявил в пятницу, 16 октября.

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Ситуация такова, что полумеры ничего не дадут, рано или поздно «жесткие решения» придется принимать, и чем раньше они будут приняты, тем более эффективными окажутся, уверен губернатор.

Ранее было принято решение о переводе всех школьников региона на дистанционное обучение на две недели.

Также Де Лука анонсировал, что никто в Кампанье не будет праздновать Хэллоуин, «этот американский праздник дебилизма», все без исключения заведения в этот день (31 октября) будут закрыты в 22:00.

По данным на 16 октября, в Италии умерли 36 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 55 (днем ранее — на 83). Выздоровели 247 872 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1908 (днем ранее — на 1899). Число подтвержденных носителей выросло на 10 010 (днем ранее — на 8804). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Было проведено чуть более 150 тысяч тестов, положительный результат — у 6,66% (накануне — 5,4%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 391 611. В настоящее время заражены 107 312 человек — на 8046 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в девять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.