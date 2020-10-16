Пекин, , 19:32 — REGNUM Китайские официальные СМИ уделяют большое внимание предложению президента России Владимира Путина продлить без всяких условий сроком на один год ныне действующий Договор с США по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Синьхуа сообщает об этом 16 октября со ссылкой на пресс-службу Кремля, подчеркивая, что инициатива российского лидера прозвучала на совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

В. Путин отметил, что предложение американским партнерам России по переговорам продиктована расширением в случае ее принятия возможностей и времени для переговоров по новому полноценному договору, учитывающему все интересующие стороны параметры. Президент России подчеркнул недопустимость потери этого важнейшего документа, играющего роль краеугольного камня всей системы международной безопасности.

В. Путин поручил на совещании МИД страны довести эту инициативу до американской стороны и постараться как можно скорее получить от нее внятный ответ. В ходе работы над договором глава российского государства допустил обсуждение тех новых систем вооружений, которых американская сторона пока не имеет.