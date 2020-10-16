Ереван, , 19:13 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о намерении Турции утвердить своё влияние в Закавказье, сообщает 16 октября пресс-служба правительства Армении.

Ба-бах Карабах Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что Пашинян обратил внимание канадского премьер-министра «на пагубную вовлеченность Турции в боевые действия и неприемлемые намерения этой страны утвердиться в регионе Южного Кавказа».

При этом он поблагодарил Трюдо за заморозку экспорта канадских товаров военного назначения в Турцию.

«Премьер-министр Канады выразил обеспокоенность создавшейся ситуацией и заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян на встрече с главой МИД Греции обсудил эспансионистскую политику Турции.

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