Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал в эфире Fox News, откуда у него компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

«Это не из России… Хантер всё написал сам, как будто для нас» , — сообщил Джулиани. Бывший мэр отметил, что о коррупционных связях Байдена знают «все свидетели» .

Джулиани также предложил «всем, кто пожелает», исследовать информацию на жестком диске ноутбука, который, предположительно, принадлежит сыну Байдена. Сам он пока исследовал только треть информации.

По информации Fox News, ноутбук Байдена-младшего был изъят ФБР из мастерской в штате Делавер. Информация с него была «засвечена» изданием New York Post, статья которой вызвала громкий скандал.

Соцсети Facebook и Twitter попытались противодействовать распространению информации и даже заблокировали аккаунты штаба Трампа, однако были вынуждены пойти на попятную после протеста Сената.

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