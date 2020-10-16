Вашингтон, 16 октября 2020, 19:10 — REGNUM Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал в эфире Fox News, откуда у него компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
Джулиани также предложил «всем, кто пожелает», исследовать информацию на жестком диске ноутбука, который, предположительно, принадлежит сыну Байдена. Сам он пока исследовал только треть информации.
По информации Fox News, ноутбук Байдена-младшего был изъят ФБР из мастерской в штате Делавер. Информация с него была «засвечена» изданием New York Post, статья которой вызвала громкий скандал.
Соцсети Facebook и Twitter попытались противодействовать распространению информации и даже заблокировали аккаунты штаба Трампа, однако были вынуждены пойти на попятную после протеста Сената.
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