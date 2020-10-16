Лондон, , 18:52 — REGNUM Доклад ОЗХО по «отравлению» российского блогера Алексея Навального будет передан Германией остальным государствам — членам этой организации.

Исцеление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Twitter постоянного представительства Великобритании в ОЗХО 16 октября сообщается следующее:

«Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами — членами ОЗХО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в техническом докладе ОЗХО, согласно заявлениям организации, подтверждается, что Навальный был отравлен.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что выводы организации ушли в политическую плоскость и что никакой объективности в работе этой технической структуры не осталось.

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