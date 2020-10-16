Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Мало осталось возможностей для введения антироссийских санкций, потому что и так уже введено много санкций, сообщил 16 октября журналистам советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О'Брайен «Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередным поводом ввести санкции против России стало для США «дело Навального». Введение санкций против России «за отравление» Алексея Навального было инициировано членами Сената.

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