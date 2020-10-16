Ереван, , 18:12 — REGNUM В зоне военных действий в Карабахе продолжаются тяжелые упорные бои, сообщает 16 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По данным военного ведомства Армении, наибольшая интенсивность боёв отмечена на северном направлении линии фронта.

«Ежеминутно пишется история, история нашего права на жизнь. Другого выхода нет, мы должны победить», — написал Ованнисян.

Напомним, с 27 сентября в Карабахе продолжаются бои. Армия Азербайджана пытается наступать, в Баку называют эту операцию «освобождением оккупированных территорий».

Армянская сторона признала потерю более 600 своих военных. Азербайджан заявил, что не сообщит о своих потерях до конца боевых действий.

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