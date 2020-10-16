Киев, , 18:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на «серьезную роль» Турции в проекте «Крымская платформа», который в настоящий момент инициирует официальный Киев.

Стрелка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил в интервью турецкому информационному агентству Demirören, текст которого сегодня, 16 октября, приводит пресс-служба офиса президента.

«К сожалению, после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма и, прежде всего, для развития механизмов, которые могут прекратить оккупацию. Именно поэтому мы и создаем Крымскую платформу», — пояснил Зеленский.

Он предполагает, что такой шаг позволит Украине консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в стране, так и за границей «для работы во благо Крыма, а значит, и во благо крымско-татарского народа».

«Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно», — добавил украинский президент.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму. По его словам, новая платформа призвана «улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма». После этого в МИД Украины сделали «сенсационное» заявление, что власти страны приняли решение официально пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа».

В ходе саммита Украина — ЕС 6 октября европейские партнеры предварительно одобрили эту инициативу Киева.