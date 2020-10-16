Ереван, , 17:56 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили кризис в Нагорном Карабахе и противодействие экспансионистской политике Турции, сообщает 16 октября пресс-служба правительства Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Греции находится в Ереване с рабочим визитом.

Пашинян обратил внимание греческого дипломата на вмешательство Турции в ситуацию в Карабахе.

Дендиас заявил, что Греция поддерживает армянский народ в этой ситуации и выступает за незамедлительное прекращение военных действий в Карабахе.

По словам главы МИД Греции, Афины осуждают внешнее вмешательство, провоцирующее военные действия, и поддерживают призыв Минской группы ОБСЕ к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Кроме того, Пашинян и Дендиас обсудили экспансионистскую политику Турции, проводящуюся Анкарой в разных регионах, а также возможные шаги по противодействию ей.

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