Киев, , 17:51 — REGNUM Бюджетный комитет Верховной рады сегодня, 16 октября, не смог собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил член комитета и депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«11 людей из 18 необходимых, кворума нет, заседание не состоялось… Бюджета в октябре не будет», — отметил депутат.

Парламентарий отметил, какие проблемы сопровождают бюджетный процесс — «то кворума резко нет, то текст не подготовлен».

«Формальная часть не так важна. Реальная причина срыва — нет голосов», — резюмировал Железняк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил, что правительство Украины подало в Верховную раду проект госбюджета «отвратительного качества». Он подчеркнул, что к бюджету есть «масса» претензий, а главный вопрос состоит в том, что в Раде не видят источника покрытия планируемого дефицита.