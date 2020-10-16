Бишкек, , 17:43 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 16 октября, подписал указ о назначении Бекбосуна Апсатарова на должность директора Антикоррупционной службы республики.

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Отметим, что Бекбосун Апсатаров в период с 1993 по 2010 годы работал в органах национальной безопасности Киргизии на различных должностях и дослужился до звания полковника.

В 2010 году он вышел на пенсию по выслуге лет, а с 2011 года входил в состав Совета по отбору судей.

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