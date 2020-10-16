Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Глава Twitter Джек Дорси заявил, что блокировка аккаунтов из-за размещения ссылки на расследование New York Post о коррупционных связях сына бывшего вице-президента Джо Байдена была ошибочной.

«Прямая блокировка URL-адресов была неправильной, мы обновили нашу политику и правила, чтобы исправить это» , — сообщил Дорси.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Twitter временно заблокировал аккаунт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани за размещение ссылки на New York Post.

Трамп заявил, что подобные действия приведут к судебному разбирательству против Twitter и другим «серьезным последствиям».

Cенаторы-республиканцы обвинили Twitter во вмешательстве в выборы и «подрыве демократии», главу соцсети вызвали для дачи показаний в Конгресс. Одновременно с этим Сенат инициировал проверку информации New York Post.

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