Киев, 16 октября 2020, 17:41 — REGNUM Включения в украинскую конституцию вопроса о предоставлении Донбассу особого статуса не будет, пишет 16 октября «Левый берег».
Такое заявление сделал украинский вице-премьер Алексей Резников:
Он предложил жителям Донбасса или оставаться жить на Украине или уезжать. Всё это — после «деоккупации».
Напомним, предоставление Украиной особого статуса ДНР и ЛНР, включённое в поправки к украинской конституции, является одним из ключевых требований Минских договорённостей.
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