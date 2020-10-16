Киев, , 17:41 — REGNUM Включения в украинскую конституцию вопроса о предоставлении Донбассу особого статуса не будет, пишет 16 октября «Левый берег».

Такое заявление сделал украинский вице-премьер Алексей Резников:

«Мы точно не будем говорить о включении особого статуса [Донбасса] в конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины».

Он предложил жителям Донбасса или оставаться жить на Украине или уезжать. Всё это — после «деоккупации».

Напомним, предоставление Украиной особого статуса ДНР и ЛНР, включённое в поправки к украинской конституции, является одним из ключевых требований Минских договорённостей.

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