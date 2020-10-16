Белград, , 17:40 — REGNUM Открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой лишить сербского лидера Александра Вучича ордена Александра Невского направила 16 октября группа сербских интеллектуалов. По их словам, президент Вучич не достоин столь высокой награды.

Обосновывая причины такой просьбы, авторы письма сначала подчеркнули чрезвычайно важную роль, которую Российская Федерация играет в защите государственных и национальных интересов Сербии и высказали глубочайшую благодарность российскому лидеру за дружеское отношение и глубокое понимание значимости сербско-российского сотрудничества. По их оценке, Сербия со времен царя Николая II не пользовалась столь большой благосклонностью России, как в настоящее время.

«Интенсивное сотрудничество в экономической и энергетической сферах Сербия и Россия наладили в период с 2001 по 2011 год, когда Россия стала партнером сербских компаний. В подписанном в 2008 году энергетическом соглашении между нашими странами Сербия и Россия подтвердили намерение развивать стратегическое сотрудничество. Через приватизацию компаний «Беопетрол» и «Нефтяная индустрия Сербии» Российская Федерация обрела влияние в энергетической сфере не только в Сербии, но и в регионе Балкан», — напомнили авторы обращения.

По их словам, одним из главных проектов на поле гуманитарного сотрудничества двух стран является договор о совместном реагировании на чрезвычайные ситуации, который был подписан в 2009 году и на основании которого был открыт Сербско-российский гуманитарный центр в городе Ниш. «Этот гуманитарный центр сыграл большую роль в спасении человеческих жизней в период наводнении в Сербии в 2014 году», — отмечается в письме.

Также группа сербских интеллектуалов подчеркивает щедрую помощь России при строительстве храма Святого Саввы в Белграде, чем она «открыла новую главу единства православных русского и сербского народов».

«Россия во многих исторических моментах была единственной опорой сербского государства и единственной надеждой для нашего народа. Это продолжается и сегодня, когда сербский народ сталкивается с результатами многолетнего насильственного отторжения Косово и Метохии от остальной Сербии. Мы очень благодарны Российской Федерации за принципиальную позицию, которая заключается в том, что косовский вопрос может решаться только в соответствии с международным правом, т. е. с Резолюцией 1244 и конституцией Республики Сербия. Россия, защищая международное право и мировой порядок, защищает и территориальную целостность Сербии», — говориться в письме.

Авторы обращения высказывают сожаление по поводу того, что Сербия не прилагает усилия, необходимые для защиты ее территориальной целостности, вернее, для сохранения Косово и Метохии в своем составе.

«В подтверждение этому мы напомним, что государственное руководство Сербии в 2013 году подписало вредительское Брюссельское соглашение, которым были упразднены органы сербского государства на территории Косово и Метохии и установлена классическая граница между Косово и Метохией и остальной Сербией. За восемь лет правления действующий режим ни разу не задал международному сообществу вопрос о возвращении более 200 тысяч изгнанных сербов, а также о возврате сербских сил безопасности в Косово и Метохию, как это предусматривает Резолюция 1244. Руководство Сербии ни разу не потребовало реакции международного сообщества по поводу формирования армии Косово, хотя это противоречит международному праву и конституции Республики Сербия. В конце концов, государственное руководство Сербии не пригласило Российскую Федерацию подключиться к переговорам о Косово и Метохии и помочь своим авторитетом тому, чтобы этот вопрос был решен в интересах нашего государства, а не в интересах албанских сепаратистов», — говорится в документе.

По словам авторов письма президенту Путину, вместо всего этого президент Вучич подключил к решению косовского вопроса США, которые являются главным покровителем независимого Косово. Они считают, что подписанием так называемого Соглашения об экономическом сотрудничестве Сербии и Косово 4 сентября в Вашингтоне Александр Вучич отказался от суверенитета Сербии над Косово и Метохией и допустил прямое вмешательство США во многие внутренние вопросы сербского государства, включая энергетическое сотрудничество Сербии и России.

«Считаем, что государственное руководство Сербии злоупотребляет вековыми сербско-российскими отношениями и использует их для достижения сиюминутных целей и маркетинга, развивая одновременно стратегическое сотрудничество с евроатлантическими структурами. Об этом говорит и тот факт, что Сербско-российский гуманитарный центр в городе Ниш не получил дипломатического статуса, несмотря на обещание сербского руководства, что он его получит, а также тот факт, что российские фирмы за последние восемь лет не смогли победить ни в одном тендере в Сербии, и что руководство страны, кроме пустых обещаний, не сделало ни одного конкретного шага для углубления сербско-российского сотрудничества», — пишет в письме.

Поэтому авторы обращения считают, что Александр Вучич недостоин носить орден имени Александра Невского, который «боролся за независимость своей страны против иностранных завоевателей и выделился своим героизмом, в то время как президент Сербии выделяется прямо противоположными качествами».

Среди подписантов письма — профессор Деян Мирович, профессор Митар Ковач, народный депутат Парламента Республики Сербской Небойша Вуканович, экс-депутат Парламента Сербии и руководитель Движения Сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич, экс-депутат парламента Сербии Мария Янушевич, профессор Зоран Чворович, профессор Владимир Димитриевич, журналисты Петар Златанович, Михайло Меденица, Любомир Стефанович, Теша Тешанович, Предраг Попович, юрист Светлана Максович, протоиерей Йован Пламенац, врачи Драган Маринкович, Зоран Шарац, экономист Александр Танаскович, архитектор Миодраг Ракичевич и политолог, директор Центра геостратегических исследовании Драгана Трифкович.