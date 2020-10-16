Киев, , 17:42 — REGNUM После успешных переговоров депутата Рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москве Россия объявила о снятии санкций с ряда украинских промышленных предприятий.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил председатель Луганской областной организации партии ОПЗЖ Ростислав Дубовой.

Оппозиционный политик отметил, что такой шаг позволит не только начать восстанавливать торгово-экономические отношения между странами, но и сохранить рабочие места для многих украинцев, которые они начали терять из-за губительной политики предыдущей и действующей власти. При этом, считает он, Медведчук в очередной раз продемонстрировал, что именно он является истинным патриотом Украины, цитирует «112 Украина».

В качестве примера политик привел Рубежанский картонный комбинат, который попал в список предприятий, с которых будут сняты санкции. Комбинат является градообразующим предприятием города Рубежное Луганской области. Снятие санкций позволит ему восстановить былые торгово-экономические связи с Россией, сохранить рабочие места, увеличить отчисления в бюджет.

«Из-за той политики — европейской, американской, которую нам навязывали последние шесть лет, это только улучшит благосостояние людей, потому что нам что говорили? Что Европа — это рай на земле. Ничего этого близко нет. Постоянно вводились какие-то ограничительные меры в отношении наших товаров и услуг, если они начинали составлять какую-то конкуренцию европейским товарам и услугам. И вот этот Рубежанский картонно-тарный комбинат в результате этой пагубной экономической политики, которую вел Порошенко и которую сегодня продолжает Зеленский… рубежане из-за этого теряли просто тысячи рабочих мест. И на самом деле Виктор Медведчук — это и есть самый настоящий патриот страны, который на сегодня оставляет политику за скобками, когда речь идет о жизни людей, а развитие экономики — это уровень благосостояния граждан», — сказал Ростислав Дубовой.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.

15 октября президент России Владимир Путин одобрил снятие запрета на поставку в Россию продукции трех украинских предприятий — Барского машиностроительного завода (производит котлы центрального отопления), компании «Брацлав» (выпускает доильные аппараты) и Рубежанского картонно-тарного комбината (производит гофрокартон).