Лондон, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об окончательном провале торговых переговоров с Евросоюзом и призвал страну готовиться к «жесткому Brexit» с 1 января 2021 года, 16 октября сообщает агентство Reuters.

«Мы подготовимся к принятию альтернативы, и мы будем процветать как независимая страна со свободной торговлей, контролирующая и устанавливающая свои собственные законы», — заявил Джонсон.

Джонсон заявил, что с 1 января Великобритания начнет торговать с блоком по правилам, которые «похожи на австралийские» и основаны «на простых принципах глобальной свободной торговли».

Официальный представитель Даунинг-стрит после выступления Джонсона подтвердил прекращение переговоров с Брюсселем, и запланированная на следующей неделе поездка представителя ЕС Мишеля Барнье в Лондон уже «не имеет смысла».

«Торговые переговоры окончены. ЕС фактически прекратил их, заявив, что они не хотят менять свою позицию на переговорах» , — отметил представитель Джонсона.

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