Бишкек, , 17:19 — REGNUM О повторном рассмотрении уголовного дела, фигурантом которого при предыдущей власти в Киргизии являлся Садыр Жапаров — нынешний премьер-министр и и. о. президента, заявил 16 октября журналистам председатель киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Ташиев «Уголовное дело по Жапарову будет пересмотрено судом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жапаров был освобождён в Киргизии на волне протестов, а затем новый парламент утвердил его кандидатуру в качестве премьер-министра. Также он сейчас исполняет обязанности президента страны.

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Три года назад он был осуждён на 11,5 года по уголовному делу о захвате в заложники в 2013 г. на митинге в городе Караколе полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

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