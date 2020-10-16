Баку, , 17:06 — REGNUM Баку не имеет планов переноса военных действий на территорию Армении, заявил 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber».

«Никаких военных целей, планов на территории Армении у нас нет. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении», — сказал Алиев.

Напомним, несколько дней назад Азербайджан официально подтвердил нанесение удара по ракетным комплексам, располагавшимся на территории Армении, заявив, что они готовились к обстрелу азербайджанских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Баку считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. В свою очередь, Ереван до сих пор официально не признал Нагорно-Карабахскую Республику.

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