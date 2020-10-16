Бишкек, , 17:00 — REGNUM Специально «преследовать» и «добивать» Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Киргизии, никто не собирается, сообщил 16 октября журналистам возглавляющий киргизский Государственный комитет национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

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По его словам, и других политических оппонентов нынешней власти преследовать не будут, поскольку инакомыслие — это право любого человека — лишь бы этот человек не нарушал закон.

Ташиев «Никаких политических преследований не будет».

Что касается Атамбаева, совершённые им преступления «будут решаться согласно закону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в коррупционных преступлениях Атамбаев, выпущенный на волне протестов 6 октября 2020 г., через четыре дня снова оказался за решёткой — уже по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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