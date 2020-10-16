Бишкек, 16 октября 2020, 16:48 — REGNUM Перед уходом в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о присвоении первому заместителю председателя госкомитета нацбезопасности республики Талантбеку Салиеву звания генерал-майора. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Ранее стало известно о том, что Сооронбай Жээнбеков напоследок присвоил генеральские звания еще двум высокопоставленным сотрудникам силовых структур республики — заместителям министра внутренних дел Мирлану Каниметову и Алмазу Орозалиеву.
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