Бишкек, , 16:47 — REGNUM Статусом бывшего президента Киргизии наделён ушедший в отставку Сооронбай Жээнбеков, сообщили 16 октября в пресс-службе правительства страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Согласно указу премьер-министра Садыра Жапарова, Жээнбекову предоставляются соответствующие статусу экс-президента Киргизии привилегии. Указ уже вступил в силу.

Теперь у Жээнбекова будет пожизненная государственная охрана и право проживания на территории государственной резиденции №1 «Ала-Арча». Получает он и судебный иммунитет.

Также бывшему президенту предоставляются бесплатное медицинское обслуживание в спецполиклинике и служебная машина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 октября, Жээнбеков объявил об уходе в отставку из-за ситуации, которая складывается в стране: участники протестов требовали его отстранения. Он пояснил, что не намерен держаться за власть любой ценой и жертвовать ради этого жизнями людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед уходом в отставку президент Киргизии присвоил генеральские звания