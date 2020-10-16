Москва, , 23:18 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год, вызвало бурное обсуждение у пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Некоторые комментаторы сравнили данный договор с соглашением о ненападении между СССР и нацистской Германией. Граждане уверены, что обе стороны конфликта знали, что война неизбежна, но каждая из них решила взять необходимую отсрочку, чтобы накопить свои силы.

«Вспоминается ситуация как договор о ненападении СССР и Германии. Договор был подписан, но каждый знал, что война неизбежна и каждый хотел собрать силы. Думаю и тут что то подобное. Договорится не получиться, это понятно. Надеюсь, история не повторится. Думаю, третьей мировой не будет, ведь каждый понимает, что это конец света. А вот локальные стычки будут», — считает Камиль М.

Часть пользователей указала на то, что такое одностороннее продление может говорить о провале дипломатической работы МИД России. По мнению граждан, стоит заниматься не только подписанием договоров, но и налаживанием связей, чтобы такие документы не теряли своей актуальности.

«Всё закономерно. Такие базовые договоры как СНВ должны обеспечиваться не просто бумагой в сейфе, а ежедневно вестись общей комиссией стран участников на постоянной основе. МИД довело ситуацию своей халатностью и невнимательностью до известного состояния — «пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Нужны правильные выводы из сотворенного, а не глубокая «озабоченность», граничащая с безысходностью и истерией», — поделился мнением Евгений Б.

Отдельные граждане решили поразмыслить над тем, почему в США не стремятся продлевать договор СНВ. По их видению, всё дело заключено в том, что у России слабая экономика. Поэтому американцы не собираются учитывать интересы Российской Федерации, а концентрируют своё внимание на конфликте с Китаем.

«Какой смысл США продлевать договор с Россией, если, в случае конфликта, вооруженные силы и промышленность просто будут недееспособны с новейшими видами вооружения, в следствии обвала экономики. Солдат и людей просто нечем будет кормить, как результат отсутствия в России собственного рынка. Когда вся экономика ориентирована на импорт. Не обязательно обмениваться ракетами, когда у противника нет ресурсов на длительный конфликт. СНВ нужен России, США он не нужен, ведь их главный противник Китай», — написал Михаил.

Другие напомнили, про заявления о создании новых ракет с уникальными характеристиками. По мнению этих людей, американцы сами должны волноваться по поводу продления такого договора, чтобы новые военные разработки не были направлены в их сторону.

«Скажите пожалуйста, если у нас на данный момент есть супер-пупер-гипер ракеты, то зачем нам с ними вообще о чем-то договариваться? Это по-моему у них должна голова болеть!» — пишет Юрий Ж.

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год.