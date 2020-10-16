Белград, , 16:49 — REGNUM Директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович 16 октября встретился со специальным представителем Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и обсудил с ним продолжение переговоров, цели и способы решения проблемы отказа Приштины сформировать сообщество сербских муниципалитетов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Петр Петкович заявил, что сообщество сербских муниципалитетов должно быть сформировано немедленно и с полномочиями, принадлежащими ему, согласно Брюссельскому соглашению.

«Сейчас проварку на прочность проходит не только воля Приштины решать проблемы посредством диалога, но и способность Европейского союза в качестве посредника в диалоге гарантировать реализацию того, по чему была достигнута договорённость», — отметил директор управления по делам Косово и Метохии.

По его словам, сообщество сербских муниципалитетов имеет только одну цель — защитить свободы и права сербского населения в Косово и Метохии.

«В последние недели мы стали свидетелями того, что ни права, ни свободы сербов не могут быть гарантированы в нынешних политико-правовых рамках нашей южной провинции», — подчеркнул Петкович.