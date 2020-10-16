Ереван, , 16:18 — REGNUM Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики оставляют за собой право наносить удары по войскам Азербайджана, скапливающимся возле границы с Ираном, заявил 16 октября начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян военному атташе Ирана Бахману Садеги.

По его словам, армянская сторона неоднократно призывала Азербайджан не накапливать войска возле границы с Ираном, используя её как прикрытие от возможных ударов.

«Несмотря на многочисленные призывы армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы продолжают собираться и проводить операции вдоль границы с Ираном, укрываясь, таким образом, на государственной границе. От имени армии обороны Арцаха Левон Айвазян сообщил, что в случае сохранения ситуации в указанном районе армия обороны оставляет за собой право нанести удары по Вооруженным силам Азербайджана в этом районе», — сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иранской стороне в очередной раз предложено потребовать от азербайджанским вооруженных сил вести их действия на безопасное расстояние от границы Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны применяют тяжелое вооружение всех типов и несут большие потери.

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