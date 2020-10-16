Москва, , 16:13 — REGNUM Эпидемия коронавируса завершится тогда, когда более 60% населения либо будут вакцинированы, либо переболеют естественным путём. Об этом 5 октября заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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"Система наша тестируется на стойкость, как она была создана весной и отстроена за лето. Мы увидим, я думаю, что никакой паники не будет. Вырастет как вырастет, а финиш мы знаем отлично — он тогда наступит, когда количество иммунизированных вакциной или переболевших естественным путём, контактировавших с вирусом, достигнет 60−70% популяции в зависимости от региона», — заявил Жемчугов.

«Тогда начнётся естественный спад и торможение, и всё это остановится», — указал он.