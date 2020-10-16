Нур-Султан, , 16:13 — REGNUM Пожелания восстановить стабильность в Киргизии высказали власти Казахстана новому киргизскому правительству, сообщили 16 октября в казахстанском МИД.

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По словам казахстанского министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, «наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации» в Киргизии Казахстан воспринял положительно. Затем казахстанский дипломат добавил:

«Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киргизии начало функционировать новое правительство во главе с Садыром Жапаровым, который взял на себя также функции президента после ухода Сооронбая Жээнбекова в отставку.

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