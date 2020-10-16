Токио, , 16:02 — REGNUM Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга совершит визиты в Индонезию и Вьетнам, сообщает Sindonews.

Известно, что премьер-министр Японии совершит турне по Юго-Восточной Азии с 18 по 21 октября 2020 года.

Ёсихидэ Суга идёт по стопам Синдзо Абэ, который также посетил Индонезию и Вьетнам после того, как стал премьер-министром Японии.

Бывший японский дипломат Кунихико Мияке заявил, что Японии необходимо «завоевать» сердца стран региона, чтобы преодолеть влияние Китая.

Ожидается, что расширение сотрудничества в сфере обороны станет ключевым моментом визита премьер-министра Японии во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что пандемия является импульсом для правительства для проведения реформ в туристическом секторе.

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