Киев, , 16:00 — REGNUM Более 40% жителей Украины одобряет проведение социологического опроса, инициированного президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, 22% жителей страны отрицательно относятся к опросу, который состоится 25 октября параллельно с местными выборами .

При этом 60% респондентов заявили, что в той или иной степени знают о проведении опроса, а 40% — не знают о нём вообще.

Опрос проводился с 14 по 16 октября 2020 года. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что российские СМИ смотрят 17% жителей Украины, причём популярность СМИ и доверие к ним растёт.

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