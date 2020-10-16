Канберра, , 15:52 — REGNUM Россия должна незамедлительно вернуться к трёхсторонним переговорам по делу о катастрофе рейса МН17 в июле 2014 года. С таким заявлением 16 октября выступило министерство иностранных дел Австралии.

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«Австралийское правительство глубоко разочаровано решением России выйти из трёхсторонних переговоров с Нидерландами относительно её роли в сбивании рейса МН17 17 июля 2014 года», — говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что с самого начала Австралия в тесном сотрудничестве с Нидерландами стремилась конструктивно участвовать в достижении согласованного результата и «по-прежнему привержена делу установления истины, справедливости и привлечения к ответственности виновных в гибели 298 человек, которые находились на борту рейса МН17».

«Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам», — подчеркнули в МИД Австралии.

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Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ 15 октября заявил, что Россия прекращает своё участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году. Ответственность за их срыв российское внешнеполитическое ведомство возложило на официальную Гаагу.

В МИД напомнили, что Нидерланды с самого начала придерживались только одной версии катастрофы, согласно которой ответственность за неё лежит на России. В результате и техническое, и уголовное расследования получились «предвзятыми, поверхностными и политизированными». При этом отмечалось, что Россия продолжит взаимодействие с Нидерландами в контексте дела МН17 в других форматах.