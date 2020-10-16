Ереван, , 15:57 — REGNUM Информация о причастности ВС Армении к удару по направлению Ордубадского района азербайджанской Нахичевани не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было», — написала в своем сообщении Степанян.

Также пресс-секретарь армянского минобороны указала, что данное заявление — это «очередная ложь» со стороны военно-политического руководства Азербайджана, которая, по мнению армянской стороны, подразумевает целью расширение географии конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что позиция Европейского союза и Североатлантического альянса по ситуации в Нагорном Карабахе вызывает разочарование.

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