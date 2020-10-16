Брюссель, , 15:58 — REGNUM Участники саммита глав государств и правительств ЕС призвали Россию вернуться к консультациям с Нидерландами и Австралией по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 в 2014 году. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном 16 октября.

«Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17», — говорится в документе.

В ЕС добавили, что поддерживают все усилия по установлению правды и определению ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября российский МИД заявил о срыве консультаций по MH17 нидерландской стороной. В МИД пояснили, что смысла в дальнейших переговорах нет, так как Нидерланды считают виновной в трагедии Россию, а техническое и уголовное расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными.

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