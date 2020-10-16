Нью-Йорк, США, , 23:18 — REGNUM В связи с закрытием КНДР границ из-за пандемии коронавируса ряд организаций не смогли поставить гуманитарную помощь в эту страну. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Согласно опубликованным данным, с начала июня по 15 октября включительно в Совбез ООН с просьбой о продлении сроков поставок гуманитарных грузов обратились десять организаций, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Известно, что в сентябре текущего года Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР увеличил срок поставок гуманитарных грузов с шести месяцев до одного года, а срок рассмотрения заявок был сокращен с одной недели до двух дней.