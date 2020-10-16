Москва, , 15:45 — REGNUM Россия в настоящее время находится в интенсивном контакте с США по обсуждению вопросов стратегической стабильности. Об этом 16 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании российского Совбеза, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».

«Уважаемый (президент России) Владимир Владимирович (Путин), по вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности», — сказал он.

Также Лавров уточнил, что в ходе данных контактов российские дипломаты подчеркивают сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность инициативу России о принятии максимально возможно быстро решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого закончится в феврале 2021 года, «на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по меньшей мере на год без всяких условий.