Москва, , 15:39 — REGNUM Российское руководство готово реагировать на инициативы Украины по Минским соглашениям. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 октября журналистам, комментируя готовящийся опрос украинских избирателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти вопросах, которые он намерен задать всем украинцам. Последний вопрос звучит так: нужно ли Киеву на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?

Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации минских договорённостей, это именно то, что очень нужно для украинского народа по мнению РФ, подчеркнул Песков.

Напомним, Будапештский меморандум подписали Россия, Украина, Великобритания и США в 1994 году. По его условиям, Украина отказывается от ядерного оружия, однако ядерные державы обязуются гарантировать её безопасность.

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