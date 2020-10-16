Москва, , 15:25 — REGNUM Продление ДСНВ на год без всяких условий позволит провести переговорный процесс, в том числе без оглядки на предвыборную ситуацию в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Предложение президента означает, что Россия снова предлагает реальный выход ситуации, грозящей перерасти в тупиковую из-за позиции американской стороны», — заявил Слуцкий, отметив, что вопросы стратегической стабильности требуют осознанного, профессионального и деполитизированного подхода.

СНВ-3 остается едва ли ни последним краеугольным камнем договорной базы в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, поэтому так важно сохранить договор, подчеркнул парламентарий.

«Будем ждать ответа Вашингтона на предложение Москвы. Надеюсь, в США оценят его разумность и конструктивность», — говорит Слуцкий.

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