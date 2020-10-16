Москва, 16 октября 2020, 15:29 — REGNUM Указ о назначении Алексея Исакова на пост российского посла в Литве подписал президентом России Владимир Путин. Текст указа 16 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике», — говорится в опубликованном документе.
Также другим указом президент РФ освободил от обязанностей российского посла в Литве Александра Удальцова.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьёзную обеспокоенность по поводу присутствия ближневосточных боевиков в зоне боевых действий в Карабахе