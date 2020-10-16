Москва, , 15:28 — REGNUM Вызов посла России Александра Шульгина со стороны МИД Нидерландов, по вопросу отказа Российской Федерации от участия в трёхсторонних консультациях о крушении самолёта «Боинг-777» рейса MH17 на Востоке Украины, спровоцировал возникновение множества комментариев в сети. Пользователи выразили своё мнение 16 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие комментаторы указали на то, что сторона Нидерландов игнорирует множество факторов, которые сопутствовали крушению борта. Часть граждан уверена, что делается это намеренно.

«Ух, какие подробности полезли. А про то, что этот самолёт должен был лететь в 100 км от точки катастрофы, но диспетчер из Харькова «скорректировал» курс — уже забыли??? И этого диспетчера после катастрофы никто живым не увидел. И требования в радио-переговорах из Ростова вернуться на стандартный маршрут полёта тоже никто в упор «не видит», — пишет пользователь под псевдонимом «ДМ.К.».

Некоторые пользователи считают, что Россия не может быть виновна в том, что самолёт был сбит якобы из её БУКа. К примеру, данные системы, указывают они, были расположены слишком далеко от места падения и нет никакой логики в том, чтобы перевозить технику на территорию Донбасса.

«А можно узнать ответы на вопросы: Как объясните, что Петренко тут же попала под программу защиты свидетелей? Почему не работали радиолокационные системы Украины? Зачем РФ, если они хотели совершить провокацию против Украины, тащить технику за 1500 км и в открытом виде? Так же БУК есть в Ростове-на-Дону за 200 км. Сами себя поставьте на место человека, который собирается совершить противоправное действие, Вы всем будете об этом рассказывать и орать «готовиться противоправное действие». Конечно, нет», — написал arhi.

Другие пользователи отметили, что Россия и вовсе не является стороной, к которой можно высказывать претензии по данному вопросу. Российская Федерация лишь оказывает содействие в расследовании на уровне консультаций. Поэтому строгий тон и вызов российского посла выглядят достаточно странно, считают они.

«Россия не сторона конфликта и не сторона вопроса конкретно взятого. Россия предложила услуги по помощи в следствии, предложила снимки со спутников. Не хотят слышать — не надо. Это боль как раз не Россия нанесла, а боль оттого, что Россия вышла и не хочет больше помогать. Но виноваты в причинении этой боли ангажированное следствие и прочие подтасовщики», — считает Olek S.

Нашлись и те, кто однозначно считает, что виновником крушения самолёта была украинская сторона. На то, как думают пользователи, указывает то, что воздушное пространство над регионом, где происходят боевые действия, закрыто не было. Более того, комментаторы указали на то, что Украина уже сбивала гражданские самолёты.

«Вина Украины очевидна: воздушное пространство над районом боевых действий не закрыли, ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине. Это не первый гражданский борт, сбитый её ВВС», — поделился мнением QU Chetlanin.

Напомним, 16 октября стало известно, что МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина по вопросу отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 г.