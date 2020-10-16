Берлин, , 15:22 — REGNUM Антироссийские санкции, введённые Евросоюзом из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, должны заставить Россию переосмыслить ситуацию. Об этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц заявила 16 октября на брифинге.

«Германское правительство и партнёры в ЕС надеются, что принятые санкции приведут к переосмыслению инцидента в России», — сказала Фиц.

От России по-прежнему ждут пояснений по делу Навального и «по применению нервнопаралитического газа «Новичок», добавила она.

Фиц не стала отвечать на вопрос, возможны ли новые санкции в связи с предполагаемым отравлением блогера. Она отметила, что не может более ничего сообщить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз ввёл санкции против шести высокопоставленных российских чиновников и одной организации, которые якобы причастны к отравлению Навального боевым ядом, имеющимся у РФ.

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