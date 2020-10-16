Варшава, , 15:21 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик во время пресс-конференции призвал жителей республики не покидать её территорию без необходимости. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Как мы все знаем, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом во многих странах ухудшается. Эта тенденция продолжается уже несколько недель. В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем всем: не путешествуйте в другие страны, если в этом сейчас нет острой необходимости», — сказал Вавжик.

В качестве причин, когда выезд за границу является «острой необходимостью», дипломат привел неотложные семейные и профессиональные вопросы, а также вопросы, касающиеся жизни и здоровья.

«Если вы приехали в ту или иную страну, несмотря на наше предупреждение, помните, что вы должны соблюдать эпидемиологические правила той страны, в которой находитесь», — добавил замминистра.