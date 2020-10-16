Киев, , 15:20 — REGNUM Украина может завершить войну в Донбассе в любой момент, но всё зависит от позиции России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

По его словам, Россия должна пройти «свою часть пути» к миру.

«От позиции Москвы во многом зависит то, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра», — сказал Зеленский.

Он заявил о необходимости «деоккупации» и возвращения под контроль Украины утраченных территорий.

Напомним, власти Украины отрицают гражданский характер войны в Донбассе, а также саботируют выполнение Минских соглашений, в которых чётко указан порядок восстановления украинского контроля над регионом. Киев обвиняет Россию в некой «агрессии» в Донбассе, хотя РФ не является стороной данного конфликта, а лишь оказывает помощь в его урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал о том, какие проекты в оборонной сфере могут быть реализованы в рамках украино-турецкого сотрудничества.

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