Москва, , 15:19 — REGNUM В Минобороны России заявили приглашенному в ведомство военному атташе США в Москве, что заявления его коллеги из Киева о «российской агрессии» являются провокационными. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ.

«16 октября в Главное управление международного военного сотрудничества министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что до сведения представителя американских ВС была доведена позиция Минобороны РФ по поводу заявления военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарта о «совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии».

«Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такое заявление представители минобороны США противоречит заявлениям Пентагона о том, что урегулирование ситуации на Украине должно вестись исключительно мирными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по меньшей мере на год безо всяких условий.