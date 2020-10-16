Джакарта, , 15:08 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что пандемия является импульсом для правительства для проведения реформ в туристическом секторе, сообщает Antara.

«Мы принимаем положительные стороны, мы используем это время для проведения реформ в туристическом секторе. Мы, например, занимаемся улучшением туристических мест. Этого мы никогда не делали раньше», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан

По его словам, туристические места проведут в порядок к 2021 году. Улучшения коснутся таких туристических направлений, как озеро Тоба, Боробудур, Бали, Баньюванги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Мааруф Амин нацелен на то, чтобы государство к 2024 году стало центром мировой халяль-индустрии.

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