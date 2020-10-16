Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) заканчивает своё действие 4 февраля 2020 года, однако никакой альтернативы этому документу пока нет. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим основополагающим документом подобного рода», — заявил Путин.

«Все предыдущие годы договор СНВ‑3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — указал он.

Президент в связи с этим попросил главу МИД России Сергея Лаврова сформулировать предложение для Вашингтона по продлению действия договора на год.

«В этой связи у меня есть предложение, а именно: продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — указал Путин.

«Чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнёрам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой‑то внятный ответ», — продолжил президент.

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