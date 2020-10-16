Киев, , 15:04 — REGNUM Украина и Турция имеют огромный потенциал сотрудничества в сфере обороны. Об этом заявил 16 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

Он подчеркнул, что оборонная сфера является одной из приоритетных в отношениях между странами. Зеленский также похвалил турецкие беспилотники, назвав их «гордостью военно-промышленного комплекса».

Президент Украины отметил, что поскольку Украина производит двигатели для дронов, то запуск совместного украино-турецкого производства целиком закономерен.

«Мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой республикой в контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие система противовоздушной обороны, совместное производство корабля класса «корвет»… Потенциал для сотрудничества огромен», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил Стамбул, где встретился с главой Константинопольского патриархата Варфоломеем и помолился за Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский прибыл в Стамбул и помолился за Украину

Читайте развитие сюжета: Войну в Донбассе можно завершить «хоть завтра» — Зеленский