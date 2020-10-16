Киев, 16 октября 2020, 15:04 — REGNUM Украина и Турция имеют огромный потенциал сотрудничества в сфере обороны. Об этом заявил 16 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören.
Он подчеркнул, что оборонная сфера является одной из приоритетных в отношениях между странами. Зеленский также похвалил турецкие беспилотники, назвав их «гордостью военно-промышленного комплекса».
Президент Украины отметил, что поскольку Украина производит двигатели для дронов, то запуск совместного украино-турецкого производства целиком закономерен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил Стамбул, где встретился с главой Константинопольского патриархата Варфоломеем и помолился за Украину.
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