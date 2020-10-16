Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Обновленный договор о сотрудничестве в военной сфере подписали министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом 16 октября сообщает казахского оборонного ведомства.

«По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Также указывается, что после вступления в силу нового договора прекратит свое действие договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был заключен 28 марта 1994 года и основные положения которого были реализованы.

«Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что новый договор дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия ВС двух стран, включая миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала текущего года спецслужбами Казахстана было предотвращено пять террористических актов.