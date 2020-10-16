Ереван, 16 октября 2020, 14:49 — REGNUM Позиция Европейского союза и Североатлантического альянса по ситуации в Нагорном Карабахе вызывает разочарование. Об этом в интервью британскому изданию The Critic заявил президент Армении Армен Саркисян.
Также Саркисян посетовал на отсутствие достаточного давления со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов.
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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов с обеих сторон продолжаются до сих пор. Объявленный в полдень 10 октября режим прекращения огня в Нагорном Карабахе практически сразу был нарушен.
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