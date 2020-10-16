Ереван, , 14:49 — REGNUM Позиция Европейского союза и Североатлантического альянса по ситуации в Нагорном Карабахе вызывает разочарование. Об этом в интервью британскому изданию The Critic заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Я разочарован по многим пунктам. Я разочарован тем, что НАТО позволяет своему государству-члену быть вовлечённым в конфликт третьей стороны, к которой Турция не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное оружие НАТО-F-16, беспилотники, и солдат, не имея на то мандата», — сказал глава Армении.

Также Саркисян посетовал на отсутствие достаточного давления со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов.

«Я также особенно разочарован тем, что Израиль продолжает поставлять Азербайджану оружие. Я разочарован, потому что у меня много друзей-евреев, и я близок с еврейскими общинами. Я знаю, что большинство израильтян хотят признания геноцида армян. Но нынешнее правительство отказывается это делать», — подчеркнул армянский лидер.

Читайте также: Президент Армении призвал приложить усилия для прекращения огня в Карабахе

«Я не единственный, кто разочарован в этом вопросе. Мои друзья-евреи, от Израиля до Нью-Йорка и Москвы — очень недовольны этим», — сказал президент Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов с обеих сторон продолжаются до сих пор. Объявленный в полдень 10 октября режим прекращения огня в Нагорном Карабахе практически сразу был нарушен.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян призвал США и Францию поддержать Россию по Нагорному Карабаху