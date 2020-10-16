Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Коалиционное правительство в Грузии нельзя создавать из-за неадекватности оппозиции современным реалиям. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 октября сделал вице-спикер парламента страны, член правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский.

«Коалиционного правительства мы должны достичь в будущем, когда увидим, что в оппозиции не садисты, вредители, популисты и политические мошенники, а люди, которые переживают за судьбу страны и не продают земли. Сегодня такой данности нет», — сказал депутат журналистам.

Как заявил Вольский, те, кто задает тон в оппозиционных партиях, якобы недостаточно ответственны. Он подчеркнул, что для создания стабильной ситуации в Грузии необходимо иметь «стабильное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выборы в парламент назначены на 31 октября. По данным соцопросов, «Грузинская мечта» лидирует по популярности у населения, но может не набрать 40% голосов.

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