Париж, , 14:44 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что узнал о новом обвинении, связанном с финансированием Ливией его избирательной кампании 2007 года «с величайшим изумлением», сообщил политик в Twitter.

По данным источника, спустя четыре дня допросов, в ходе которых политик ответил на все вопросы, его невиновность снова была нарушена решением, которое не дает ни малейшего доказательства какого-либо незаконного финансирования избирательной кампании.

«За эти 44 часа допроса я представил важные элементы, подтверждающие мою честность. Из уважения к судебному органу и из соображений тайны расследования я, к сожалению, не могу предоставить 120 страниц протокола моего слушания», — написал Николя Саркози в Twitter.

«Французы должны знать, что я невиновен в том, в чём меня обвиняют. Я знаю, что правда рано или поздно восторжествует. Я прохожу это новое испытание, прося всех продолжать мне доверять. Я в конечном итоге докажу свою абсолютную невиновность. Я вложу всю решимость и энергию, на которые я способен. Несправедливость не победит», — пояснил шестой президент Французской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовая прокуратура Франции предъявила бывшему главе государства Николя Саркози обвинение в «преступном сообществе» по подозрению в финансировании Ливией избирательной кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президенту Франции Саркози предъявлено новое обвинение в связи с Ливией