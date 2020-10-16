Москва, , 14:42 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно продлить по меньшей мере на год без всяких условий. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 16 октября на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — сказал Путин.

Это позволит провести переговоры и не оставить все страны, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, без столь важного документа, пояснил он.

Глава государства поручил донести позицию России до властей США и попробовать в ближайшее время получить от них «хоть какой-то внятный ответ».

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